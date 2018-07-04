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Россиянка «уделала» вторую ракетку мира
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Российская теннисистка Макарова победила Возняцки во втором круге Уимблдона 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Российская теннисистка Екатерина Макарова одержала победу над второй ракеткой мира датчанкой Каролин Возняцки в матче второго круга третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона, который проходит в Лондоне.
Встреча завершилась со счётом 6:4, 1:6, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 10 минут.
За выход в четвёртый раунд турнира Макарова поспорит с представительницей Чехии Луцией Шафаржовой.
Ранее сообщалось, что Даниил Медведев обыграл Гильермо Гарсию-Лопеса и вышел в третий круг Уимблдона.
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