Россиянка «уделала» вторую ракетку мира

Российская теннисистка Екатерина Макарова одержала победу над второй ракеткой мира датчанкой Каролин Возняцки в матче второго круга третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона, который проходит в Лондоне.
Встреча завершилась со счётом 6:4, 1:6, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 10 минут.
За выход в четвёртый раунд турнира Макарова поспорит с представительницей Чехии Луцией Шафаржовой.
Ранее сообщалось, что Даниил Медведев обыграл Гильермо Гарсию-Лопеса и вышел в третий круг Уимблдона.