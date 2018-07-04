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Екатерина Макарова обыграла вторую ракетку мира во втором круге Уимблдона-2018
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Екатерина Макарова обыграла вторую ракетку мира во втором круге Уимблдона-2018 

Vprognoze.ru 1 час назад
Фото: Vprognoze.ru
Россиянка Екатерина Макарова обыграла вторую ракетку мира на Уимблдонском турнире-2018. Во втором круге россиянка встретилась с представительницей Дании Каролин Возняцки. Соперницы провели на корте 2 час 9 минут, за которые Макарова одержала победу со счетом 6:4, 1:6, 7:5. В третьем круге турнира Екатерина Макарова встретится с Люси Шафаржовой, которая ранее сломила сопротивление польской теннисистки Агнешки Радваньской. Екатерина Макарова поделилась эмоциями после победы над Возняцки следующим образом: «Я упустила несколько матчболов, но сохранила спокойствие при счете 5:5 в решающем сете. Я смогла заработать три гейм-пойнта на своей подаче, что дает большое преимущество на траве. В этот момент я решила, что не могу проиграть в этой встрече Я очень нервничала, поскольку понимала, что Каролина будет биться до последнего розыгрыша. И все же, мне удалось склонить чащу весов в свою пользу. В какие-то моменты я торопилась, так как хотела действовать агрессивно, но потом я смогла обрести спокойствие и в итоге одержать победу», сказала Макарова.
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