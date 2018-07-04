Макарова, Возняцки, Азаренко, Серена, Федерер — в событиях дня на Уимблдоне

Макарова второй раз подряд победила Возняцки, Плишкова и Медведев впервые вышли в третий круг Уимблдона, дождь прервал вечерние матчи.

На Уимблдонском турнире завершилась почти половина матчей второго круга. Но ещё до этой стадии не дошли многие игроки, которых ожидали там увидеть — на старте поражение потерпел 21 сеяный игрок — 11 мужчин и 10 женщин. Конечно, некоторые теннисисты и теннисистки из топ-32 не очень уверенно чувствуют себя на траве, но всё равно сеяных выбыло очень много. И в среду сход представителей посева продолжился.

Родина повторила свой старый рекорд

Россиянка Евгения Родина в 29 лет повторила лучший результат в карьере на турнирах «Большого шлема», выйдя в третий круг. Единственный раз до этого она была в третьем раунде десять (!) лет назад, и тоже на Уимблдоне. Тогда Евгения приехала на Уимблдон после яркой битвы с Марией Шараповой на старте « Ролан Гаррос », которую проиграла со счётом 6:8 в третьей партии. Родина победила француженку Виржини Раззано и свою соотечественницу Елену Веснину , прежде чем уступила ещё одной россиянке — Анне Чакветадзе

С тех пор дальше второго круга на «Шлемах» Родина не проходила. В 2012 году ей пришлось сделать паузу в карьере — Евгения стала мамой. Вернулась россиянка на корт через девять месяцев после родов. Евгения возвращалась в топ-100, снова выпадала за его пределы, а к Уимблдону — 2018 подошла на 120-й позиции. Ей удалось уверенно пройти квалификацию, не проиграв ни сета, а затем одержать две волевые победы подряд в основной сетке — над Антонией Лоттнер и Сораной Кырстей. Румынке Родина первый сет проиграла и вовсе разгромно, взяв всего один гейм, но затем ход матча кардинально поменялся. Дальше Евгению ждёт встреча с теннисисткой, которая за последний год была в финале US Open и в полуфинале «Ролан Гаррос» — американкой Мэдисон Кис.

Макарова справилась с нервами

У Екатерины Макаровой, конечно, были куда более успешные выступления на Уимблдоне, чем третий круг, но тут важно, какую соперницу она победила — Каролину Возняцки . Причём выиграла у неё Екатерина второй раз подряд — в прошлом году она оказалась сильнее на аналогичной стадии US Open. До того Макарова потерпела от Возняцки семь поражений кряду.

Приближаясь к успеху, россиянка явно нервничала. В первой партии она подала на сет только со второй попытки, потом легко проиграла вторую партию. В решающем сете, как и в первом, Екатерина повела со счётом 5:1, и, уже второй раз подавая на матч, заработала тройной матчбол. Однако завершить игру в свою пользу не удалось, и гейм закончился двойной ошибкой. К счастью, после этого Макарова, по её же словам, сумела обрести спокойствие и добилась победы — 6:4, 1:6, 7:5. Следующей соперницей Екатерины будет такая же левша, как и она сама, Люси Шафаржова

Возняцки лишилась шансов стать первой

Возняцки, проиграв Макаровой, потеряла возможность вернуться на первую строчку после Уимблдона. Каролине нужно было выйти в финал Уимблдона, чтобы у неё были шансы подняться на вершину. Ранее датчанка никогда не проходила на этом турнире дальше 1/8 финала, но в этот раз приехала в Лондон после триумфа в Истбурне, что делало её притязания на успех более серьёзными. Поражение Каролины во втором круге гарантировало Симоне Халеп сохранение первой строчки рейтинг-листа WTA. Напомним, что Возняцки в начале этого сезона вернулась на первое место после победы на Australian Open. Перед этим датчанка не была первой ровно шесть лет. Завоевав свой первый титул на «Шлемах», Каролина провела на вершине четыре недели и уступила эту позицию Халеп, затем у неё было несколько возможностей обогнать Симону, но она ими так пока и не воспользовалась, включая нынешний Уимблдон.

Блинкова не смогла впервые выйти в третий раунд

19-летняя Анна Блинкова, которая пока ещё осваивается во взрослом туре, не сумела превзойти свой лучший результат на турнирах «Большого шлема» и, как и на Australian Open — 2017, проиграла во втором круге. Анна взяла всего четыре гейма у Кики Бертенс, причём если в первой партии была борьба, то во второй россиянка получила «баранку». Кстати, в целом на траве Блинкова играть умеет — три года назад она дошла до финала на юниорском Уимблдоне.

Как ни странно, раньше в третьем круге Уимблдона никогда не была и бывшая первая ракетка мира, Каролина Плишкова. Финалистке US Open — 2016 и полуфиналистке «Ролан Гаррос» — 2017 на Уимблдоне свою игру показать не удавалось, несмотря на отличную подачу. Отчасти Каролине мешали проблемы с обработкой низких резаных мячей. Однако сейчас во втором раунде чешка уверенно победила другую экс первую ракетку мира, Викторию Азаренко, которая дважды была в полуфинале Уимблдона — 6:3, 6:3. Белоруска в прошлом году была здесь в четвёртом круге, и Уимблдон стал для неё последним турниром в сезоне — затем начался судебный процесс с отцом её ребёнка, и ездить на соревнования Виктория не могла.

Сёстры Уильямс идут дальше

И Серена, и Винус выиграли свои матчи второго раунда. Винус снова тяжело стартовала, уступив первую партию — на этот раз Александре Дулгеру. Интересно, что хотя первый сет завершился со счётом 4:6, а второй — 6:0, продолжительность у них была одинаковой. В третьей партии Винус не оставила сопернице шансов и вышла на Кики Бертенс. Серена же, попавшая в посев в обход рейтинга, легко победила Викторию Томову из Болгарии — 6:1, 6:4. Дальше её ждёт более именитая соперница, Кристина Младенович

Даниил Медведев показал свой лучший результат на турнирах «Большого шлема», впервые выйдя в третий круг. Конечно, после трёхсетовой победы над Борной Чоричем было бы очень обидно проиграть Гильермо Гарсия-Лопесу . Всё-таки Чорич только что стал чемпионом Галле, победив в финале самого Роджера Федерера , а Гарсия-Лопес — возрастной игрок, который к тому же на траве никогда не блистал. Медведев подтвердил своё превосходство, ни разу не отдав подачу и победив в трёх сетах. Его следующим соперником будет француз Адриан Маннарино

Лёгкая прогулка Федерера

Роджер Федерер, идущий за девятым титулом на Уимблдоне и 21-м на турнирах «Большого шлема», уверенно выиграл матч второго круга. На старте соревнований швейцарец за час с небольшим разгромил Душана Лайовича , а теперь за полтора часа победил Лукаша Лацко — 6:4, 6:4, 6:1. У словака не было ни одного брейк-пойнта. Кстати, напомним, что если Федерер защитит здесь титул, а Рафаэль Надаль не дойдёт до четвёртого круга, то Роджер вновь вернётся на первую строчку.

Карлович проиграл в дуэли подач

39-летний Иво Карлович выполнил 61 эйс, но всё-таки проиграл Яну-Леннарду Штруффу. Хорватский ветеран взял первую и вторую партии, однако немец переломил ход борьбы. В конце четвёртого сета Иво упустил матчбол на приёме, а решающий сет шёл без брейков до счёта 12:11, когда Штруфф единственный раз в матче сумел взять подачу соперника. Ян-Леннард не дал Карловичу в очередной раз встретиться с Федерером. Кстати, ещё один мужской матч дня продолжался до двузначного счёта на табло — Маккензи Макдональд победил Николаса Джарри со счётом 11:9 в пятой партии.

Дождь прервал несколько матчей

За несколько часов до того, как игровой день обычно завершается из-за темноты (это происходит около 22:00 по Лондону, или полуночи по Москве), над Уимблдоном начался дождь. Долгие годы он был полноправным участником турнира на протяжении всех двух недель и, вполне вероятно, не раз влиял даже на состав финалистов и на исходы финалов — кого-то паузы сбивали с ритма, кому-то, напротив, помогали прийти в себя.