Гаврилова и Осака пробились в третий круг Умблдона

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова (26) в двух партиях обыграла свою соотечественницу Саманту Стосур со счётом 6:4, 6:1 и вышла в третий круг Уимблдона. Поединок продолжался 1 час 20 минут. Дарья 4 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 6 двойных ошибок и 1 брейк. В следующем раунде Гаврилова встретится с победительницей матча Тэйлор Таунсенд (США) — Александра Саснович (Белоруссия). В другом матче дня японка Наоми Осака (18) переиграла британку Кэйти Бултер — 6:3, 6:4.