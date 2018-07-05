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Гаврилова и Осака пробились в третий круг Умблдона
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Гаврилова и Осака пробились в третий круг Умблдона 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова (26) в двух партиях обыграла свою соотечественницу Саманту Стосур со счётом 6:4, 6:1 и вышла в третий круг Уимблдона.
Поединок продолжался 1 час 20 минут. Дарья 4 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 6 двойных ошибок и 1 брейк.
В следующем раунде Гаврилова встретится с победительницей матча Тэйлор Таунсенд (США) — Александра Саснович (Белоруссия).
В другом матче дня японка Наоми Осака (18) переиграла британку Кэйти Бултер — 6:3, 6:4.
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