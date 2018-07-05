Касаткина нацелилась на Сингапур, Хачанов едва не проиграл, ведя 2-0 по сетам, а Чилич не защитил прошлогодний финал и вылетел из топ-5.
Главной сенсацией четверга стал результат матча, отложенного накануне из-за дождя — прошлогодний финалист, Марин Чилич, ведя 2-0 по сетам у Гидо Пельи, в итоге потерпел поражение. Зато дальше прошли Рафаэль Надаль и Симона Халеп, а также российские игроки — Карен Хачанов, Дарья Касаткина и Виталия Дьяченко, которая выбила Марию Шарапову.
Чилич не защитил очки и вылетит из топ-5 Марин Чилич, за последний сыгравший в финалах двух «Шлемов» — Уимблдона и Australian Open — на этот раз провалился в Лондоне, потерпев поражение от совершенно не травяного игрока, Гидо Пельи. 28-летний аргентинец до того не только ни разу не был в третьем круге Уимблдона (как и любого другого турнира «Большого шлема»), он и на более мелких травяных турнирах два матча подряд впервые выиграл три недели назад, в Штутгарте! При этом в Германии Гидо победил таких соперников, как Джон Миллман и Праджнеш Гуннесваран — не чета Марину, словом.
Дождь и темнота разделили поединок на две половины. В первой доминировал хорват, громя своего соперника — 6:3, 6:1. В середине третьего сета пошёл дождь, матчи были прерваны. Затем матч Чилича оказался единственный, который возобновился было, причём на этом настоял сам Марин. Однако он лишь проиграл подачу на скользком корте, после чего дождь пошёл снова. А в четверг игра пошла по совсем другому сценарию. Пелья довёл до победы третий сет, выиграл четвёртый, в котором было два обмена брейками. В пятой партии Гидо подавал первым и, вероятно, это ему помогло — если в десятом гейме Чилич спасся с двойного матчбола, то в 12-м аргентинец сделал решающий брейк. 3:6, 1:6, 6:4, 7:6 (7:3), 7:5 — с таким счётом Пелья взял верх. Для него это вторая победа с 0-2 по сетам в карьере после матча со Стивом Дарси на старте австралийского чемпионата в 2016 году (2:6, 3:6, 6:3, 7:5, 6:1). А Марин потерпел самое раннее поражение на Уимблдоне с 2011 года, когда в стартовом матче проиграл Ивану Любичичу. Потеряв очки за прошлогодний финал, в рейтинге Чилич опустится в лучшем случае на шестую позицию.
Надаль в одном шаге от гарантированного сохранения первой строчки
Кстати, о рейтинге — Рафаэль Надаль вышел в третий раунд Уимблдона, победив выступающего за Казахстан Михаила Кукушкина. Нельзя сказать, что матч прошёл совсем без нервов — у Кукушкина было 13 брейк-пойнтов, и он дважды брал подачу соперника, но в итоге Надаль победил в трёх сетах (6:4, 6:3, 6:4). Следующим оппонентом Рафаэля станет австралиец Алекс де Минор, и в случае победы над ним Надаль станет недосягаемым для Роджера Федерера. Швейцарец, напомним, защищает здесь титул, в то время как испанец год назад проиграл Жилю Мюллеру в четвёртом раунде. Таким образом, повторение прошлогоднего результата гарантирует Рафаэлю сохранение статуса-кво.
Чудесное спасение Иснера
Большому Джону в четверг оставалось сыграть гораздо меньшую часть матча, чем Марину Чиличу. Он в итоге добился победы, но поволноваться пришлось. Поединок с Рубеном Бемельмансом был прерван в середине пятой партии, при счёте 4:3 в пользу бельгийца. Теннисисты по разу выиграли свои подачи, после чего Рубен заработал двойной матчбол на приёме! Джон, однако, вовремя усилил подачу, спас гейм и тут же сделал брейк, после чего дожал соперника — 6:1, 6:4, 6:7 (6:8), 6:7 (3:7), 7:5. Кстати, за весь поединок Бемельманс не реализовал ни одного брейк-пойнта; более того, до матчболов брейк-пойнтов у него и не было. Кстати, за два дня Иснер 59 раз подал навылет.
Хачанов едва не повторил провал Чилича
Карен Хачанов поначалу спокойно обыгрывал Маркоса Багдатиса, взяв первую и вторую партии с преимуществом в один брейк. Однако в концовке третьего сета Карен впервые отдал свою подачу, а затем, поведя с брейком, не подал на матч в четвёртом сете. Упустив матчбол, Хачанов довёл дело до тай-брейка, а затем и до решающей партии. Там был очень опасный шестой гейм, в котором Маркос заработал шесть брейк-пойнтов, включая тройной. Карен выстоял, сравнял счёт и в итоге сам сделал брейк, после чего уверенно подал на матч — 6:3, 6:4, 3:6, 6:7 (4:7), 7:5. Дальше Карен сыграет с молодым американцем Фрэнсисом Тиафо.
Уверенные победы Джоковича и дель Потро
Кто сделал своё дело быстро и без волнений, так это Новак Джокович и Хуан-Мартин дель Потро. Серб отдал шесть геймов Орасио Себальосу (6:1, 6:2, 6:3), аргентинец уступил на гейм больше Фелисьяно Лопесу (6:4, 6:1, 6:2). Трёхкратный чемпион Уимблдона (2011, 2014, 2015) дальше сыграет с Кайлом Эдмундом или Брэдли Кланом, дель Потро, в 2013-м доходивший здесь до полуфинала — с Бенуа Пэром. Кстати, в 1/8 финала Джокович может встретиться с Хачановым.
Шаг Касаткиной в сторону Итогового чемпионата
Дарья Касаткина, в этом сезоне вышедшая на новый уровень игры, продолжает держать планку. После отличного выступления на «Ролан Гаррос», где Дарья впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема», она уверенно выиграла два матча на Уимблдоне. Поединок с бывшей соотечественницей Юлией Путинцевой, которая давно представляет Казахстан, получился скоротечным, хоть и довольно нервным. Иногда Касаткина волновалась и ошибалась, иногда Путинцева ловила кураж. Но в целом Дарья была стабильнее и последовательнее, а концовку матча Юлия и вовсе «пропуляла» — 2:6, 3:6. Касаткина сейчас претендует на поездку на Итоговый чемпионат WTA — в чемпионской гонке она идёт девятой, чуть-чуть позади Гарбинье Мугурусы и Каролины Плишковой.
«Синдром сенсации» на Дьяченко не подействовал
Часто бывает, что теннисистка или теннисист после громкой победы над топ-игроком «перегорает» и вылетает уже в следующем раунде. Виталия Дьяченко, стартовавшая на Уимблдоне с квалификации, в первом круге сенсационно победила свою соотечественницу, Марию Шарапову, хотя была в одном гейме от поражения. В четверг Виталия провела матч не менее собранно. Она мощно играла на протяжении всего поединка с Софьей Кенин, и особенно очевидно её преимущество было во втором сете. 6:4, 6:1 — с таким счётом россиянка одержала победу. Дальше её ждёт чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, Елена Остапенко.
Марафонский тай-брейк Бенчич
Белинда Бенчич, с трудом возвращающая себе форму после травм, одержала очень тяжёлую победу над Элисон Риске. Швейцарка разгромно проиграла первый сет меньше чем за полчаса, а вторая партия продолжалась больше часа. За большим количеством затяжных геймов последовал затяжной тай-брейк. У Риске было четыре матчбола, но в решающие моменты Бенчич проявила завидное хладнокровие. В решающей партии большая часть напряжённых геймов завершалась уже в пользу Белинды, и вскоре она праздновала победу — 1:6, 7:6 (12:10), 6:2.
Неудачная попытка Бушар
Эжени Бушар, четыре года назад увенчавшая блестящий сезон вишенкой на торте в виде финала Уимблдона, сейчас находится в совсем ином положении. Тогда её называли чуть ли не главной звездой тура на ближайшие годы, она появлялась на обложках всех спортивных и околоспортивных журналов… Потом разговоры о ней как о звезде начали сходить на нет, поскольку мало-мальского подтверждения результатов 2014 года не последовало. Фотосессий тоже становилось меньше, хотя с этим у Эжени проблем меньше, чем с выступлениями на корте. Сейчас Бушар находится в конце второй сотни рейтинга и на Уимблдоне была вынуждена стартовать с квалификации. Три раунда отборочных соревнований канадка успешно преодолела, а затем впервые с начала февраля выиграла матч в основной сетке турнира, победив британку Габриэллу Тейлор.
Во втором круге Эжени встретилась с соперницей с такими же инициалами, как у неё — Э. Б., Эшли Барти. Матч получился боевым, и во второй партии Бушар даже вела со счётом 5:2, но проиграла пять геймов подряд — 4:6, 5:7. Тем не менее, кажется, Эжени старается вернуться хотя бы на уровень WTA. Может быть, следующая попытка окажется удачнее.
Халеп держит марку
Симона Халеп, напротив, сейчас является воплощением стабильности. За последний год румынка добилась обеих главных целей в карьере — стала первой ракеткой мира и выиграла турнир «Большого шлема», «Ролан Гаррос». Сейчас Симона уже гарантировала себе сохранение первой строчки благодаря поражению Каролины Возняцки от Екатерины Макаровой. В любом случае психологический груз после триумфа в Париже спал, и в определённой степени Халеп может позволить себе играть в своё удовольствие. Здесь главное — не переборщить, потому что та же Возняцки, победив на Australian Open, явно сбавила. Симона, взявшая после «Ролан Гаррос» трёхнедельную паузу, на Уимблдоне пока идёт уверенно. Во втором круге она обыграла Чжэн Сайсай со счётом 7:5, 6:0, взяв 10 геймов подряд. Следующей соперницей Халеп станет Се Шувэй.