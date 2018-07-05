Ещё
Касаткина вышла в третий круг Уимблдона
Далее:
Читайте также:
Ещё

Касаткина вышла в третий круг Уимблдона 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: Газета.Ru
Российская теннисистка Дарья Касаткина обошла в двух сетах (6:2, 6:3) представительницу Казахстана Юлию Путинцеву на Уимблдоне и пробилась в третий круг турнира, сообщает Sport24.
Встреча длилась 1 час 5 минут.
В следующем раунде россиянка встретится с 17-й сеяной турнира, австралийкой Эшли Барти, которая во втором туре Уимблдона одолела в двух партиях Эжени Бушар из Канады — 6:4, 7:5.
Теннис. Уимблдон. 2-й раунд Юлия Путинцева (Казахстан) — Дарья Касаткина (Россия) — 2:6, 3:6  Ранее сообщалось, что Мария Шарапова впервые в карьере проиграла на старте Уимблдона.
Газета.Ru: последние новости
42 эйса помогли Кирьосу пробиться во второй раунд Уимблдона Немецкий теннисист Зверев вышел во второй круг Уимблдона Объявлены кандидаты на звание лучшей теннисистки июня
Комментарии  Ещё 136 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия призвала лишить США спортивных игр145
Назван главный козырь российской сборной21
FIFA наказала защитника сборной РФ28
Британец извинился за свои действия в России24
Хорватские СМИ унизили сборную РФ5
Видео
00:36
Россия оставит сборную без денег за ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Головин объяснил пенальти с закрытыми глазами
Футбол
00:23
Россия отказалась приглашать Мэй на ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:23
Назван главный козырь российской сборной
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:51
Россия призвала лишить США спортивных игр
Летние виды спорта
05:36
Аршавин поставил Россию на последнее место
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:25
Еще две команды на ЧМ лишились тренеров
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:01
FIFA наказала защитника сборной РФ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
01:24
В футболе разразился новый допинговый скандал
Футбол Легкая атлетика
00:23
Украинский тренер объявил бойкот сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение