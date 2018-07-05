Касаткина вышла в третий круг Уимблдона 

Российская теннисистка Дарья Касаткина обошла в двух сетах (6:2, 6:3) представительницу Казахстана Юлию Путинцеву на Уимблдоне и пробилась в третий круг турнира, сообщает Sport24.
Встреча длилась 1 час 5 минут.
В следующем раунде россиянка встретится с 17-й сеяной турнира, австралийкой Эшли Барти, которая во втором туре Уимблдона одолела в двух партиях Эжени Бушар из Канады — 6:4, 7:5.
Теннис. Уимблдон. 2-й раунд Юлия Путинцева (Казахстан) — Дарья Касаткина (Россия) — 2:6, 3:6 Ранее сообщалось, что Мария Шарапова впервые в карьере проиграла на старте Уимблдона.