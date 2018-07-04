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Павлюченкова и Стосур проиграли в первом круге Уимблдона в парном разряде
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Павлюченкова и Стосур проиграли в первом круге Уимблдона в парном разряде 

Чемпионат.com 4 июля 2018
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и представительница Австралии Саманта Стосур не смогли пробиться во второй круг Уимблдона в парном разряде. На старте соревнований они в двух партиях уступили украинке Надежде Киченок и австралийке Анастасии Родионовой со счётом 2:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.
За выход в третий круг соревнований Киченок и Родионова поспорят с победительницами матча Тимя Бабош (Венгрия)/Кристина Младенович (Франция, 1) — Эри Ходзуми (Япония)/Мию Като (Япония).
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