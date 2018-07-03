Ещё
Остапенко с победы начала выступление на травяном турнире «Большого шлема»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Остапенко с победы начала выступление на травяном турнире «Большого шлема» 

Чемпионат.com 3 июля 2018
Фото: Чемпионат.com
Латвийка Елена Остапенко (12) в своём стартовом поединке на Уимблдоне-2018 переиграла британку Кэти Данн (WC) со счётом 6:3, 7:6 (7:5). 21-летняя уроженка Риги, занимающая 12-е место в рейтинге WТА, за 1 час 33 минуты сделала по 5 эйсов и двойных ошибок, совершила 4 брейка и проиграла 3 гейма на своей подаче. Во втором круге Елена сыграет с бельгийкой Кирстен Флипкенс.
Также во второй круг вышли испанки Карла Суарес-Наварро (27) и Сара Соррибес-Тормо (Q), переигравшие немку Карину Виттёфт и эстонку Кайю Канепи соответственно. Во втором круге Карла и Сара сыграют между собой.
Чемпионат.com: последние новости
Макарова и Звонарёва с победы стартовали в парном разряде Уимблдона Победы Возняцки и сестёр Уильямс — в обзоре первого круга Уимблдона 9 из 11 чемпионов предуимблдонских турниров не сумели пробиться в 3-й круг
Комментарии  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Зенит» спародировал симуляции Неймара20
«Раздвигают ноги на инстинктивном уровне»579
Хорватские СМИ унизили сборную РФ21
Футболист российского клуба провалил допинг-тест27
ФИФА предопределил дальнейшую судьбу России
Видео
00:19
«Зенит» спародировал симуляции Неймара
Футбол Киберспорт
00:36
Россия оставит сборную без денег за ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:42
Кокошник стал главным сувениром мундиаля
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:11
Иностранцы восхитились Россией во время ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:57
Названо условие победы России над Хорватией
Футбол ЧМ по футболу 2018
20:11
«Раздвигают ноги на инстинктивном уровне»
Футбол Статьи
00:56
Головин объяснил пенальти с закрытыми глазами
Футбол
00:51
Пьяный дебошир попал под бывшего чемпиона UFC
MMA
00:23
Россия отказалась приглашать Мэй на ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:23
Назван главный козырь российской сборной
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение