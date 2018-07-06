Соперница Касаткиной грубо оскорбила судью в матче Уимблдона

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева оскорбила судью на вышке во время матча второго круга Уимблдона против россиянки Дарьи Касаткиной , сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, судья сделала замечание Путинцевой, когда после проигранного сета спортсменка кинула на корт ракету. В паузах во время игры представительница Казахстана резко жестикулировала в отношении судьи, а затем грубо оскорбила арбитра.

Касаткина взяла верх над Путинцевой со счетом 6:2, 6:3.

Ранее сообщалось, что Касаткина вышла в третий круг Уимблдона.