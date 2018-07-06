Соперница Касаткиной грубо оскорбила судью в матче Уимблдона 

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева оскорбила судью на вышке во время матча второго круга Уимблдона против россиянки Дарьи Касаткиной, сообщает Mundo Deportivo.
По информации издания, судья сделала замечание Путинцевой, когда после проигранного сета спортсменка кинула на корт ракету. В паузах во время игры представительница Казахстана резко жестикулировала в отношении судьи, а затем грубо оскорбила арбитра.
Касаткина взяла верх над Путинцевой со счетом 6:2, 6:3.
Ранее сообщалось, что Касаткина вышла в третий круг Уимблдона.