Дарья Касаткина победила Юлию Путинцеву во втором круге Уимблдона 

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина во втором круге Уимблдона победила представительницу Казахстана Юлию Путинцеву со счетом 6:2, 6:3, сообщает championat.com.
21-летняя Дарья, занимающая 14-е место в рейтинге WТА, за 1 час 4 минуты не сделала ни эйса, допустила семь двойных ошибок, реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми и проиграла два гейма на своей подаче.
"На корте все было не так уж и просто. В каждом гейме была борьба. Во втором сете я вела — 3:1, но в итоге счет сравнялся. С Юлией всегда непросто, потому что она борется за каждый мяч. Она скорее умрет на корте, чем просто так что-то отдаст. Я была к этому готова", — прокомментировала исход встречи российская теннисистка.
За выход в четвертый круг Касаткина поспорит с австралийкой Эшли Барти. Матч состоится в субботу, 7 июля.