Надаль и Джокович сыграют в полуфинале Уимблдона

В Великобритании наступила стадия решающих матчей Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема. В этом году общий призовой фонд турнира составляет 45 миллионов долларов. Испанец Рафаэль Надаль пробился в полуфинал, где встретится с Новаком Джоковичем.

В четвертьфинале травяного турнира "король грунта" одержал победу над пятым сеяным аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро. Встреча продолжалась почти 5 часов и завершилась со счетом 7:5, 6:7 (7:9), 4:6, 6:4, 6:4 в пользу испанца, посеянного на турнире под вторым номером.

В полуфинале двукратный победитель Уимблдона Надаль сыграет с сербом Новаком Джоковичем (12-я ракетка турнира), который становился победителем трижды.