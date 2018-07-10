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Рахимова проиграла во втором круге юниорского Уимблдона
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Рахимова проиграла во втором круге юниорского Уимблдона 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла пробиться в третий круг юниорского Уимблдона. Во втором раунде соревнований она в двух партиях уступила представительнице Японии Нао Сато, посеянной под 12-м номером, со счётом 2:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут. Камилла трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 двойные ошибки и 5 брейков.
За выход в четвертьфинал юниорского Уимблдона Сато поспорит с победительницей матча Виктория Дема (Украина) — Алекса Ноэль (США, 5).
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