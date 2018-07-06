Ещё
Макарова обыграла Шафаржову и вышла в четвертый круг Уимблдона
Далее:
Читайте также:
Ещё

Макарова обыграла Шафаржову и вышла в четвертый круг Уимблдона 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Российская теннисистка Екатерина Макарова одержала победу над представительницей Чехии Люси Шафаржовой и вышла в четвертый круг Уимблдона. б этом сообщает "Советский спорт".
Встреча продолжительностью 1 час 53 минуты завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:1 в пользу россиянки.
На счету Макаровой восемь подач навылет, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.
Шафаржова совершила шесть эйсов, допустила три двойные ошибки и использовала один брейк.
Теннис. Уимблдон — 2018. 3-й круг Люси Шафаржова (Чехия) — Екатерина Макарова (Россия) — 6:4, 4:6, 1:6  Ранее российский теннисист Карен Хачанов пробился в третий круг Уимблдона.
Газета.Ru: последние новости
Теннисистка Возняцки не верит в успех Макаровой на Уимблдоне Винус Уильямс проиграла Бертенс в третьем круге Уимблдона Макарова поделилась мыслями о победе над Возняцки во втором круге Уимблдона
Комментарии  Ещё 68 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно, помешают ли ливни матчу Россия — Хорватия17
«Угодили иностранцам, а нам денег на еду не хватает»826
Бразилия вылетела с ЧМ4
«Раздвигают ноги на инстинктивном уровне»668
Хорватские СМИ унизили сборную РФ32
Видео
00:19
«Зенит» спародировал симуляции Неймара
Футбол Киберспорт
00:36
Россия оставит сборную без денег за ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:42
Кокошник стал главным сувениром мундиаля
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:11
Иностранцы восхитились Россией во время ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:57
Названо условие победы России над Хорватией
Футбол ЧМ по футболу 2018
20:11
«Раздвигают ноги на инстинктивном уровне»
Футбол Статьи
00:56
Головин объяснил пенальти с закрытыми глазами
Футбол
00:51
Пьяный дебошир попал под бывшего чемпиона UFC
MMA
00:23
Россия отказалась приглашать Мэй на ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:23
Назван главный козырь российской сборной
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение