Макарова обыграла Шафаржову и вышла в четвертый круг Уимблдона

Российская теннисистка Екатерина Макарова одержала победу над представительницей Чехии Люси Шафаржовой и вышла в четвертый круг Уимблдона. б этом сообщает "Советский спорт"

Встреча продолжительностью 1 час 53 минуты завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:1 в пользу россиянки.

На счету Макаровой восемь подач навылет, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Шафаржова совершила шесть эйсов, допустила три двойные ошибки и использовала один брейк.