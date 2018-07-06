Винус Уильямс проиграла Бертенс и вылетела с Уимблдона, Гергес прошла дальше

Американка Винус Уильямс покидает Уимблдон. В матче 1/16 финала представительница США уступила Кики Бертенс из Голландии в трех сетах со счетом 2:6, 7:6, 6:8. 9-ракетка мира уступила бельгийке, занимающей в женском рейтинге 20-ю строчку, за 2 часа и 41 минуту. В следующей стадия Бертенс встретится с победительницей матча между Каролиной Плишковой и Марией Бузарнеску. В еще одном матче женского одиночного разряда немка Юлия Гергес оказалась сильнее теннисистки из Чехии Барборы Стрыцовой. Это матч продолся почти 3 часа и завершился победой немки в трех сетах со счетом 7:6 (7:3), 3:6, 10:8. Гергес в четвертом круге предстоит матч против Донны Векич, ранее обыгравшей Янину Викмайер Теннис. Женщины. Уимблдон. Лондон, Великобритания Третий круг Кики Бертенс (Голландия) — Винус Уильямс (США) — 6:2, 6:7, 8:6Барбора Стрыцова (Чехия) — Юлия Гергес (Германия) — 6:7, 6:3, 8:10