Джокович — Надаль: букмекеры назвали фаворита полуфинала Уимблдона

Испанец Рафаэль Надаль (2) завоевал путёвку в полуфинал Уимблдона, одолев аргентинца Хуана-Мартина дель Потро (5) со счётом 7:5, 6:7 (7:9), 4:6, 6:4, 6:4. Следующим соперником Надаля 13 июля станет сербский теннисист Новак Джокович (12).

Согласно котировкам, у испанца чуть больше шансов в этом матче. Победа Надаля оценивается коэффициентом 1.85, победа с форой «-1,5» гейма — 2.05.

Если Новак Джокович сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.91. На то, что он сумеет удержать фору в 1,5 гейма, можно поставить за 1.70.

Вероятность того, что для определения победителя потребуется пятый сет, оценена в 3.00.