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А. Зверев в пяти сетах обыграл Фритца и вышел в третий круг Уимблдона
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А. Зверев в пяти сетах обыграл Фритца и вышел в третий круг Уимблдона 

Чемпионат.com 6 июля 2018
Немец Александр Зверев (4) в пятисетовом поединке второго раунда Уимблдона обыграл американского теннисиста Тейлора Фритца — 6:4, 5:7, 6:7 (0:7), 6:1, 6:2.
Продолжительность встречи составила 3 часа 16 минут. На счету Зверева 11 подач навылет, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 16 имевшихся. Фритц отметился 12 эйсами, 7 двойными ошибками и 1 реализованным брейк-пойнтом из 7 имевшихся.
Соперником восьмой ракетки турнира по 1/8 финала Уимблдона станет представитель Латвии Эрнест Гулбис.
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19 матчей Уимблдона перенесены с 4 на 5 июля Ван Эйтванк стала соперницей Касаткиной по 1/8 финала Уимблдона Федерер — единственный полуфиналист Уимблдона-2017, вышедший в 1/8 финала
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