Ещё
Серена Уильямс: «Она сделала первые шаги. Я не видела. Я плакала»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Серена Уильямс: «Она сделала первые шаги. Я не видела. Я плакала» 

Спорт-Экспресс 36 минут назад
Рекордсменка Открытой эры по числу побед на турнирах «Большого шлема» Серена Уильямс сообщила в твиттере, что до слез расстроилась из-за того, что пропустила первые шаги своей 10-месячной дочери Алексис Олимпии.
— Она сделала первые шаги. Я тренировалась и пропустила их. Я плакала, — написала американская теннисистка в Твиттере.
23-кратная победительница мэйджоров родила дочь 1 сентября прошлого года. Весной она возобновила выступления в профессиональном туре. Сейчас американка выступает на Уимблдоне. Вчера она оформила выход в четвертый круг, где сыграет с Сереной Уильямс.
Спорт-Экспресс: последние новости
Шарапова выступит на турнире в Тяньцзине Каролин Возняцки: "Макарова сильно удивит меня, если пройдет далеко на "Уимблдоне" Екатерина Макарова: "В конце матча с Испанией визжали и орали. Было здорово!"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За миллиарды долларов: раскрыт «заговор» в матче России с Хорватией566
Шведских футболистов эвакуировали в Самаре7
В Москве усыпили и обокрали футбольного обозревателя31
Успех Москвы: европейские политики едут на ЧМ39
«Раздвигают ноги на инстинктивном уровне»713
Видео
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:15
Овечкин прокомментировал успех сборной
Хоккей Футбол
00:19
«Зенит» спародировал симуляции Неймара
Футбол Киберспорт
00:36
Россияне нашли способ накликать беду на Хорватию
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
За миллиарды долларов: раскрыт «заговор» в матче России с Хорватией
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Россия оставит сборную без денег за ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:22
В Москве умер иностранный болельщик
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:42
Кокошник стал главным сувениром мундиаля
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:46
Граффити Черчесова в Питере хотели удалить. Почему?
Футбол Статьи
01:11
Иностранцы восхитились Россией во время ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение