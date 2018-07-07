Серена Уильямс: «Она сделала первые шаги. Я не видела. Я плакала»

Рекордсменка Открытой эры по числу побед на турнирах «Большого шлема» Серена Уильямс сообщила в твиттере, что до слез расстроилась из-за того, что пропустила первые шаги своей 10-месячной дочери Алексис Олимпии.

— Она сделала первые шаги. Я тренировалась и пропустила их. Я плакала, — написала американская теннисистка в Твиттере.

23-кратная победительница мэйджоров родила дочь 1 сентября прошлого года. Весной она возобновила выступления в профессиональном туре. Сейчас американка выступает на Уимблдоне. Вчера она оформила выход в четвертый круг, где сыграет с Сереной Уильямс.