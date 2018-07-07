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Уимблдон. Куэрри проиграл, Федерер и Надаль выиграли
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Уимблдон. Куэрри проиграл, Федерер и Надаль выиграли 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
На турнире теннисного «Большого шлема» в английском Уимблдоне в мужской части состязаний больших сенсаций не произошло, если не считать поражения 11-й ракетки состязаний американца Сэма Куэрри. Лидеры рейтинга Роджер Федерер и Рафаэль Надаль свои поединки выиграли.
Куэрри играл с «несеяным» французом Гаэлем Монфисом, который ранее не отличался высокими показателями на быстром покрытии. Тем не менее, он выиграл у американца в четырех партиях — 5:7, 6:4, 6:4, 6:2.
Первый номер «посева» швейцарец Федерер был сильнее Яна-Леннарта Штруффа из Германии — 6:3, 7:5, 6:2. Вторая ракетка Уимблдона испанец Надаль обыграл австралийца Алекса де Минаура — 6:1, 6:2, 6:4. Пятый номер «посева» аргентинец Хуан-Мартин дель Потро был сильнее француза Бенуа Пэра — 6:4, 7:6, 6:3.
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