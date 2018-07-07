Уимблдон. Куэрри проиграл, Федерер и Надаль выиграли 

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Ирина Шейк и Наталья Водянова разделись ради сборной

Раскрыт «заговор» в матче России с Хорватией

Выход России в полуфинал ЧМ лишит Маликова волос

Озвучен стартовый состав России на матч с Хорватией

В Сочи начался матч между Россией и Хорватией