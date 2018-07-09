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Аналитики: Надаль не оставит шансов Веселы в четвёртом круге Уимблдона
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Аналитики: Надаль не оставит шансов Веселы в четвёртом круге Уимблдона 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: RT на русском
Первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в 1/8 финала Уимблдона, обыграв австралийца Алекса де Минора со счётом 6:1, 6:2, 6:4. За выход в четвертьфинал Уимблдона Надаль 9 июля сыграет с Иржи Веселы (Чехия).
Согласно котировкам, у чеха немного шансов в этом матче. Победа Надаля оценивается коэффициентом 1.07, победа с форой «-7,5» гейма — 2.15. Если Веселы сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 7.75. На то, что он сумеет удержать фору в 7,5 гейма, можно поставить за 1.62. Вероятность того, что для определения победителя потребуется пятый сет, оценена в 7.00.
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