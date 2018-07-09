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Александр Зверев: Эрнест показал отличный теннис
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Александр Зверев: Эрнест показал отличный теннис 

Советский спорт 1 час назад
Немецкий теннисист Александр Зверев — о поражении представителю Латвии Эрнесту Гулбису (7:6 (7:2), 4:6, 5:7, 6:3, 6:0) в третьем круге Уимблдона.
«В середине четвертой партии меня словно отключили от розетки. После этого я уже не мог рассчитывать на победу.
Безусловно, стоит отдать должное сопернику. Эрнест показал отличный теннис, а выступление в квалификации добавило ему уверенности.
Не сказал бы, что продемонстрировал плохую игру. Просто в какой-то момент у меня закончились силы», — приводит слова Зверева Gotennis.
Гулбису в 1/8 финала турнира будет противостоять японец Кэй Нисикори.
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