Александр Зверев: Эрнест показал отличный теннис

«В середине четвертой партии меня словно отключили от розетки. После этого я уже не мог рассчитывать на победу.

Безусловно, стоит отдать должное сопернику. Эрнест показал отличный теннис, а выступление в квалификации добавило ему уверенности.

Не сказал бы, что продемонстрировал плохую игру. Просто в какой-то момент у меня закончились силы», — приводит слова Зверева Gotennis.

Гулбису в 1/8 финала турнира будет противостоять японец Кэй Нисикори.