Анна Чакветадзе: Возвращение Шараповой затянулось 

Даша выступила на Уимблдоне очень достойно. Во-первых, она попала на Анжелику Кербер, которая набрала форму, а, во-вторых, всегда было понятно, что Даше не очень подходят травяные корты. Поэтому были опасения, что Касаткина не доберется в Лондоне до второй недели.
Однако в нынешнем сезоне Даша играет на турнирах «Большого шлема» очень успешно. Мы уже вправе от нее ждать большего, нежели выхода в четвертьфинал. Но не все сразу, Касаткина явно прибавляет. Не стоит расстраиваться из-за этого поражения, немка, конечно, была лучше.
Впереди еще один турнир «Большого шлема», последний в этом году, US Open. Как показывает практика, те теннисисты, которые сильно проводят начало и середину сезона, к US Open снижают форму. Думаю, Даша сохранит форму, и в Нью-Йорке мы вправе от нее ожидать хорошего результата.
Такие поражения, которое потерпела Маша Шарапова, могут выбить любого из колеи. Соперница прошла квалификацию, хотя, стоит отметить, что Виталия Дьяченко провела выдающийся матч. Но Маша вела во втором сете 5:2, могла спокойно выигрывать. После таких поражений, когда явный фаворит ведет и выбывает в первом круге, может пропасть желание тренироваться и соревноваться. Подобные неудачи сильно действуют на спортсменов психологически.
У Маши все еще продолжается процесс возвращения, но ее камбэк несколько затянулся, и боюсь, как бы у нее подобные неудачи не отбили желание продолжать карьеру. Маше было бы легче, если б она сразу набрала ход. Ведь ей несильно кто-то помогает. Серене неожиданно сделали посев на Уимблдоне, Шараповой таких поблажек никто не делает.
Карен прошел достаточно далеко, использовал преимущества своей турнирной сетки. Он смотрелся достойно, хотя в последнем матче против Джоковича ему не удалось показать свой максимум. Хотя там были и привходящие обстоятельства — например, сильный ветер. У Новака опыта больше, к тому же он близок к пику формы, поэтому Хачанову было сложно в таких условиях с таким соперником одержать победу. Но результат Карена в Лондоне очень приличный, он прогрессирует. В следующем году на «Большом шлеме» мы вправе от Хачанова ждать, что он дойдет не до четвертого круга, а до четвертьфинала или до полуфинала.
О СЕРЕНЕ УИЛЬЯМС
Серена показывает здесь такую игру, что ей может удаться очень хороший камбэк. Если взять всех полуфиналисток, то Серена главный претендент на победу. Но даже если она проиграет в финале, для Уильямс это будет хорошим результатом в нынешней ситуации. Она долгое время без игровой практики. Когда теннисист не играет три недели, это уже чувствуется, а Серена пропустила гораздо больше. И сейчас дело даже не в том, как она играет, просто для возвращения очень важны победы. И с каждой следующей победой она будет прибавлять и быстрее вернется на свой прежний уровень.