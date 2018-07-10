Анна Чакветадзе: Возвращение Шараповой затянулось

Даша выступила на Уимблдоне очень достойно. Во-первых, она попала на Анжелику Кербер , которая набрала форму, а, во-вторых, всегда было понятно, что Даше не очень подходят травяные корты. Поэтому были опасения, что Касаткина не доберется в Лондоне до второй недели.

Однако в нынешнем сезоне Даша играет на турнирах «Большого шлема» очень успешно. Мы уже вправе от нее ждать большего, нежели выхода в четвертьфинал. Но не все сразу, Касаткина явно прибавляет. Не стоит расстраиваться из-за этого поражения, немка, конечно, была лучше.

Впереди еще один турнир «Большого шлема», последний в этом году, US Open. Как показывает практика, те теннисисты, которые сильно проводят начало и середину сезона, к US Open снижают форму. Думаю, Даша сохранит форму, и в Нью-Йорке мы вправе от нее ожидать хорошего результата.

Такие поражения, которое потерпела Маша Шарапова , могут выбить любого из колеи. Соперница прошла квалификацию, хотя, стоит отметить, что Виталия Дьяченко провела выдающийся матч. Но Маша вела во втором сете 5:2, могла спокойно выигрывать. После таких поражений, когда явный фаворит ведет и выбывает в первом круге, может пропасть желание тренироваться и соревноваться. Подобные неудачи сильно действуют на спортсменов психологически.

У Маши все еще продолжается процесс возвращения, но ее камбэк несколько затянулся, и боюсь, как бы у нее подобные неудачи не отбили желание продолжать карьеру. Маше было бы легче, если б она сразу набрала ход. Ведь ей несильно кто-то помогает. Серене неожиданно сделали посев на Уимблдоне, Шараповой таких поблажек никто не делает.

Карен прошел достаточно далеко, использовал преимущества своей турнирной сетки. Он смотрелся достойно, хотя в последнем матче против Джоковича ему не удалось показать свой максимум. Хотя там были и привходящие обстоятельства — например, сильный ветер. У Новака опыта больше, к тому же он близок к пику формы, поэтому Хачанову было сложно в таких условиях с таким соперником одержать победу. Но результат Карена в Лондоне очень приличный, он прогрессирует. В следующем году на «Большом шлеме» мы вправе от Хачанова ждать, что он дойдет не до четвертого круга, а до четвертьфинала или до полуфинала.

О СЕРЕНЕ УИЛЬЯМС

Серена показывает здесь такую игру, что ей может удаться очень хороший камбэк. Если взять всех полуфиналисток, то Серена главный претендент на победу. Но даже если она проиграет в финале, для Уильямс это будет хорошим результатом в нынешней ситуации. Она долгое время без игровой практики. Когда теннисист не играет три недели, это уже чувствуется, а Серена пропустила гораздо больше. И сейчас дело даже не в том, как она играет, просто для возвращения очень важны победы. И с каждой следующей победой она будет прибавлять и быстрее вернется на свой прежний уровень.