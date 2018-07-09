Остапенко и Бертенс вышли в четвертьфинал Уимблдона

Матч продолжался 1 час 18 минут. Победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года дважды подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету Алексанрды 4 эйса, 5 двойных ошибок и 3 брейка.

В 1/4 финала соперником Остапенко станет 33-й номер рейтинга WTA Доминика Цибулкова, которая в двух сетах нанесла поражение Су-Вэй Се из Тайваня (6:4, 6:1).

Чешская теннисистка Каролина Плишкова не смогла пробиться в четвертьфинал, проиграв представительнице Нидерландов Кики Бертенс (20) со счётом 3:6, 6:7 (1:7).

Продолжительность противостояния составила 1 час 39 минуты. Каролина дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 7 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в полуфинал Кики Бертенс сразится с победительницей матча Донна Векич (Хорватия) — Юлия Гергес (Германия).