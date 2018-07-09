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Остапенко и Бертенс вышли в четвертьфинал Уимблдона
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Остапенко и Бертенс вышли в четвертьфинал Уимблдона 

LiveSport.Ru 3 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Латвийка Елена Остапенко вышла в четвертьфинал Уимблдона, в двух партиях обыграв белоруску Александру Саснович — 7:6 (7:4), 6:0.
Матч продолжался 1 час 18 минут. Победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года дважды подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету Алексанрды 4 эйса, 5 двойных ошибок и 3 брейка.
В 1/4 финала соперником Остапенко станет 33-й номер рейтинга WTA Доминика Цибулкова, которая в двух сетах нанесла поражение Су-Вэй Се из Тайваня (6:4, 6:1).
Чешская теннисистка Каролина Плишкова не смогла пробиться в четвертьфинал, проиграв представительнице Нидерландов Кики Бертенс (20) со счётом 3:6, 6:7 (1:7).
Продолжительность противостояния составила 1 час 39 минуты. Каролина дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 7 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 брейка.
За выход в полуфинал Кики Бертенс сразится с победительницей матча Донна Векич (Хорватия) — Юлия Гергес (Германия).
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