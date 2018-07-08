Надаль хотел бы избежать встречи с Федерером в финале Уимблдона

Испанец Рафаэль Надаль после выхода в четвертый раунд Уимблдона сказал, что будет рад выйти в финал британского турнира «Большого шлема». 32-летний теннисист отметил, что в случае выхода в финал он хотел бы избежать встречи с швейцарцем Роджером Федерером

— Если смогу дойти до финала, хотел бы не встречаться там с Федерером, — цитирует Надаля официальный сайт Уимблдона. — Хотелось бы встретиться с соперником попроще, я же не глупец. Так или иначе, финал станет для меня отличным результатом. Простого соперника там не может быть.