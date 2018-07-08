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Надаль хотел бы избежать встречи с Федерером в финале Уимблдона
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Надаль хотел бы избежать встречи с Федерером в финале Уимблдона 

Спорт-Экспресс 8 июля 2018
Испанец Рафаэль Надаль после выхода в четвертый раунд Уимблдона сказал, что будет рад выйти в финал британского турнира «Большого шлема». 32-летний теннисист отметил, что в случае выхода в финал он хотел бы избежать встречи с швейцарцем Роджером Федерером.
— Если смогу дойти до финала, хотел бы не встречаться там с Федерером, — цитирует Надаля официальный сайт Уимблдона. — Хотелось бы встретиться с соперником попроще, я же не глупец. Так или иначе, финал станет для меня отличным результатом. Простого соперника там не может быть.
Отметим, что благодаря выходу в четвертый круг Уимблдона Надаль гарантировал себе возвращение на первое место в рейтинге ATP. В 1/8 финала он встретится с чехом Иржи Веселы.
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