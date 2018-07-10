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Макарова: «Джорджи не позволила мне сыграть в свой теннис»
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Макарова: «Джорджи не позволила мне сыграть в свой теннис» 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Екатерина Макарова прокомментировала поражение в четвертом круге Уимблдона. Она проиграла итальянке Камиле Джорджи в двух сетах со счетом 3:6, 4:6. Матч продолжался 1 час 31 минуту. Макарова ранее на турнире обыграла вторую ракетку мира Каролин Возняцки. После поражения теннисистка из Дании заявила, что удивится, если Макарова пройдет далеко в турнирной сетке..
«Я хотела сыграть лучше, но Джорджи провела отличный матч. Она действовала очень агрессивно. Соперница не позволила мне сыграть в свой теннис. В начале матча я немного нервничала. Подача не работала так, как хотелось бы. Я не так много попадала первым мячом, поэтому Камила сделала брейк. Я боролась и старался вернуться в игру, но сегодня она была немного лучше", — цитирует Макарову официальный сайт тура.
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