Анжелик Кербер: Я знаю, чего ожидать от Касаткиной

— Я думаю, что это будет очередной интересный матч. В последние месяцы она играла очень хорошо. В этому году мы провели много матчей друг против друга.

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Я знаю, чего ожидать. Знаю, что Касаткина умеет играть на траве. Думаю, что я просто попытаюсь сыграть так, как делала это в последние дни. Это новый день, новый матч, завтра все начинается с нуля, — приводит слова Кербер Britwatch Sports.

Напомним, что в 1/8 финала турнира Кербер обыграла Белинду Бенчич, а Касаткина одолела Элисон Ван Эйтванк.