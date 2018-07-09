Кербер: «Я знаю, что ожидать от Касаткиной»

«Я думаю, что это будет интересный матч. В последние месяцы она играла хорошо. В этому году мы часто встречались друг с другом на корте. Знаю, что ожидать от Касаткиной. Знаю, что она умеет играть на траве. Я буду пытаться играть так, как делала это последние дни. Это новый день, новый матч, завтра все начинать с нуля», — цитирует Кербер Britwatch Sports.