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Иснер победит Андерсона и выйдет в финал Уимблдона, уверены эксперты
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Иснер победит Андерсона и выйдет в финал Уимблдона, уверены эксперты 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Швейцарский теннисист Роджер Федерер не сумел пробиться в полуфинал Уимблдона, уступив представителю ЮАР Кевину Андерсону (8) со счётом 6:2, 7:6 (7:5), 5:7, 4:6, 11:13. В полуфинале Андерсон 13 июля встретится с Джоном Иснером (США, 9).
Согласно котировкам, у американца больше шансов в этом матче. Победа Андерсона оценивается коэффициентом 1.91, победа с форой «+1,5» гейма — 1.62. Если Иснер сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.85. На то, что он сумеет отыграть фору в 1,5 гейма, можно поставить за 2.15. Ставки на то, что для определения победителя потребуется пять сетов, принимаются за 2.75.
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