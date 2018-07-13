Иснер победит Андерсона и выйдет в финал Уимблдона, уверены эксперты

Согласно котировкам, у американца больше шансов в этом матче. Победа Андерсона оценивается коэффициентом 1.91, победа с форой «+1,5» гейма — 1.62. Если Иснер сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.85. На то, что он сумеет отыграть фору в 1,5 гейма, можно поставить за 2.15. Ставки на то, что для определения победителя потребуется пять сетов, принимаются за 2.75.