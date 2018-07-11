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Макарова вышла в четвертьфинал Уимблдона в миксте
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Макарова вышла в четвертьфинал Уимблдона в миксте 

Чемпионат.com 22 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Россиянка Екатерина Макарова и бразилец Бруно Суарес вышли в четвертьфинал Уимблдона в миксте. Дуэт, посеянный под вторым номером, обыграл американский тандем Слоан Стивенс/Джек Сок со счётом 6:1, 7:5.
Теннисисты провели на корте 56 минут. Макарова и Суарес выполнили 1 подачу навылет, допустили 5 двойных ошибок и реализовали 3 брейк-пойнта из 4. На счету Стивенс и Сока 2 эйса и 2 двойные ошибки, у американской пары не было ни одного брейк-пойнта.
В четвертьфинале соревнований в столице Великобритании Макарову и Суареса ждут американка Николь Меликар и австриец Алехандро Пейя (11).
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