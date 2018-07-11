Макарова вышла в четвертьфинал Уимблдона в миксте

Теннисисты провели на корте 56 минут. Макарова и Суарес выполнили 1 подачу навылет, допустили 5 двойных ошибок и реализовали 3 брейк-пойнта из 4. На счету Стивенс и Сока 2 эйса и 2 двойные ошибки, у американской пары не было ни одного брейк-пойнта.