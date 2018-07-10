Дабижа и Абалакина не смогли выйти в основной раунд соревнований в Гштааде

В Гштааде (Швейцария) стартовал этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «5 звёзд». В матче финального раунда квалификации россиянки Ксения Дабижа и Юлия Абалакина в двух партиях уступили представительницам Германии Кем Беренс и Сандре Иттлингер со счётом 0:2 (17:21, 13:21). На старте отборочного турнира россиянки победили Танараттху Удомчави и Варапатсорн Радаронг из Таиланда со счётом 2:1 (21:19, 20:22, 15:13). Дабижа и Абалакина не смогли пробиться в основной раунд соревнований. Турнир завершится 15 июля.