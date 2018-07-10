Уимблдон. Дель Потро вышел на Надаля, Касаткина против Кербер

Мужчины

Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро стал последним четвертьфиналистом Уимблдона.

В поединке четвертого круга, начавшемся накануне, пятый номер посева одолел француза Жиля Симона со счетом 7:6 (7:1), 7:6 (7:5), 5:7, 7:6 (7:5).

В четвертой партии Дель Потро вел 5:4 и подавал, но, не реализовав четыре матчбола, проиграл свою подачу.

Всего теннисисты провели на корте 4 часа 29 минут. Аргентинец 27 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 4 из 20 брейк-поинтов. На счету его соперника 13 эйсов, 5 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в полуфинал Дель Потро поспорит с испанцем Рафаэлем Надалем.

Женщины

Кики Бертенс (Нидерланды, 20) — Юлия Гергес (Германия, 13)