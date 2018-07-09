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Рахимова с победы стартовала на юниорском Уимблдоне
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Рахимова с победы стартовала на юниорском Уимблдоне 

Чемпионат.com 9 июля 2018
Фото: Чемпионат.com
Российская теннисистка Камилла Рахимова уверенно вышла во второй круг юниорского Уимблдона. На старте соревнований она отдала всего три гейма представительнице Швейцарии Йоанне Цугер — 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 54 минуты. Камилла 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 8 двойных ошибок и 1 брейк.
За выход в третий круг юниорского Уимблдона Рахимова поспорит с японкой Нао Сато, посеянной под 12-м номером.
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