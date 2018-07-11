11 июля состоится четвертьфинальный матч Уимблдона, в котором сыграют швейцарец Роджер Федерер (1) и представитель ЮАР Кевин Андерсон (8). Начало поединка запланировано на 15:00 по московскому времени. По личным встречам впереди 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» — 4-0.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Федерер — Андерсон на Уимблдоне.
Победитель этого поединка за выход в финал соревнований поспорит либо с канадцем Милошем Раоничем (13), либо с американцем Джоном Иснером (9).