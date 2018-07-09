Дель Потро в трех сетах обыграл Пэра на Уимблдоне

Хуан Мартин дель Потро ожидаемо обыграл Бенуа Пэра из Франции на Уимблдоне. Встреча 3-го круга состоялась 7 июля.

Аргентинец выиграл все три сета, испытав проблемы лишь во втором. Итоговый результат 6:4, 7:6 (7:4), 6:3. Матч длился 2 часа 24 минуты. Счет личных встреч стал равным (1:1).

За путевку в четвертьфинал Хуан Мартин дель Потро поспорит с победителем пары Жиль Симон — Мэттью Эбден . Соперник определится 7 июля.

Уимблдон-2018. Великобритания, Лондон. 3-й круг (м)