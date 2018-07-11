Хуан Мартин Дель Потро — Рафаэль Надаль. Прогноз и ставки на теннисный матч 11 июля

Дель Потро является четвертой ракеткой мира — в топ-10 он вернулся в январе впервые с 2014 года. Травмы оказались позади, а аргентинец набрал фантастическую форму и на некоторых турнирах демонстрировал свою лучшую игру в карьере.

В этом году у аргентинца за спиной титулы в Акапулько и Индиан-Уэллсе, а также полуфиналы в Майами и на « Ролан Гаррос ». Любопытно, что перед поездкой во Францию будущий полуфиналист думал сняться из-за травмы, но в итоге передумал.

Все прогнозы на Уимблдон

Хорошо показал себя Хуан Мартин Дель Потро на харде и грунте, а теперь успешно начал травяную часть сезона — сразу на Уимблдоне. Уверенно аргентинец прошел Петера Гоевчика, Фелисиано Лопеса и Бенуа Пэра, а проблемы возникли только в противостоянии с Жилем Симоном. Француз действовал агрессивно и заставил фаворита понервничать, но в итоге все равно проиграл — 7:6, 7:6, 5:7, 7:6.

Матч из-за темноты был растянут на два дня и четыре с половиной часа игрового времени. В четвертой партии Дель Потро «горел» 1:3, затем сам сделал два брейка, при счете 5:4 не реализовал четыре (!) матчбола, проиграл подачу и добил француза лишь на тай-брейке.

Испанец является первой ракеткой мира, а в Лондоне ему достался второй номер посева. Первым стал действующий чемпион турнира Роджер Федерер

В нынешнем сезоне Рафа снова доказал, что на грунте ему нет равных. Надаль завоевал титулы в Монте-Карло, Барселоне, Риме и на «Ролан Гаррос».

Тем не менее, на Уимблдоне все тоже складывается для него прекрасно. Лидер мирового рейтинга уже гарантировал себе место на вершине Тура, так как защитил прошлогодние очки. Для этого ему требовалось преодолеть три первых раунда.

Впервые за семь лет Надаль вышел в четвертьфинал травяного «Шлема». Здесь он победил Дуди Селу, Михаила Кукушкина Алекса Де Минаура и Иржи Веселы . Все это были безоговорочные победы в трех сетах. Надаль находится в оптимальной форме и готов бороться за победу на турнире.

Прогноз

В 2011-м Надаль и Дель Потро встречались в 1/8 финала Уимблдона — тогда победу в четырех сетах отпраздновал испанец. Всего теннисисты провели между собой 16 поединков, из которых 11 остались за Надалем.

Рафа хорош, но трава не является его профильным покрытием, поэтому не ждем легкой победы от испанца над очень серьезным противником, который в очередной раз демонстрирует очень классную игру. Предлагаем поставить на тотал матча больше 38,5 гейма за 1,73.