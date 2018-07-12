М. Брайан и Сок за 3,5 часа вышли в финал парного разряда Уимблдона

Американцы Джек Сок и Майк Брайан (7) в полуфинале Уимблдона в мужском парном разряде в тяжёлой борьбе взяли верх над британцем Домиником Инглотом и хорватом Франко Шкугором (15). Встреча продолжалась 3 часа 12 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:1, 6:7 (11:13), 6:7 (4:7), 6:4 в пользу дуэта из США. Джек и Майк сделали 8 эйсов, 4 двойные ошибки и 6 брейков, проиграв 1 гейм на своей подаче.

В финале Сок и Брайан сыграют с южноафриканцем Рэйвеном Клаасеном и новозеландцем Майклом Винусом

В активе Майка Брайана 16 титулов на турнирах «Большого шлема» в паре, включая три на Уимблдоне. Все они были завоёваны в дуэте с братом Бобом, пропускающим Уимблдон-2018 из-за травмы. Сок побеждал на Уимблдоне-2014 в паре с канадцем Вашеком Поспишилом.