Федерер не смог выйти в полуфинал Уимблдона

Встреча продолжительностью 4 часа 13 минут завершилась со счетом 2:6, 6:7, 7:5, 6:4, 13:11 в пользу Андерсона.

На счету Федерера 16 подач навылет, одна двойная ошибка, три реализованных брейк-пойнта из 12, 33 невынужденные ошибки и 61 очко.

Андерсона совершил 28 эйсов, допустил три ошибки на подаче, реализовал четыре брейк-пойнта из семи.

Уимблдон — 2018. 1/4 финала: