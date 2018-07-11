Федерер не смог выйти в полуфинал Уимблдона 

Швейцарский теннисист Роджер Федерер потерпел поражение от представителя ЮАР Кевина Андерсона в четвертьфинале Уимблдона, сообщает ТАСС.
Встреча продолжительностью 4 часа 13 минут завершилась со счетом 2:6, 6:7, 7:5, 6:4, 13:11 в пользу Андерсона.
На счету Федерера 16 подач навылет, одна двойная ошибка, три реализованных брейк-пойнта из 12, 33 невынужденные ошибки и 61 очко.
Андерсона совершил 28 эйсов, допустил три ошибки на подаче, реализовал четыре брейк-пойнта из семи.
Уимблдон — 2018. 1/4 финала:
Роджер Федерер (Швейцария) — Кевин Андерсон — 6:2, 7:6, 5:7, 4:6, 11:13 Ранее сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал Уимблдона.