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Макарова и Соарес вышли в четвертьфинал Уимблдона в миксте
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Макарова и Соарес вышли в четвертьфинал Уимблдона в миксте 

ТАСС 22 часа назад
ЛОНДОН, 11 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Екатерина Макарова и бразилец Бруно Соарес обыграли американцев Джека Сока и Слоан Стивенс и вышли в четвертьфинал микста на Уимблдоне — третьем в сезоне турнире серии Большого шлема (общий призовой фонд — $45 млн), который проходит в Великобритании.
Встреча третьего круга завершилась со счетом 6:1, 5:7 в пользу Макаровой и Соареса, посеянных на турнире под вторым номером. В четвертьфинале 30-летняя россиянка и 36-летний бразилец сыграют против австрийца Александра Пейя и американки Николь Меличар, имеющих 11-й номер посева.
Лучшим результатом Макаровой и Соареса на турнирах серии Большого шлема в миксте является победа в Открытом чемпионате США 2012 года.
Уимблдон продлится до 15 июля.
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