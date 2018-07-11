Макарова и Соарес вышли в четвертьфинал Уимблдона в миксте

ЛОНДОН, 11 июля. / ТАСС /. Российская теннисистка Екатерина Макарова и бразилец Бруно Соарес обыграли американцев Джека Сока и Слоан Стивенс и вышли в четвертьфинал микста на Уимблдоне — третьем в сезоне турнире серии Большого шлема (общий призовой фонд — $45 млн), который проходит в Великобритании. Встреча третьего круга завершилась со счетом 6:1, 5:7 в пользу Макаровой и Соареса, посеянных на турнире под вторым номером. В четвертьфинале 30-летняя россиянка и 36-летний бразилец сыграют против австрийца Александра Пейя и американки Николь Меличар , имеющих 11-й номер посева. Лучшим результатом Макаровой и Соареса на турнирах серии Большого шлема в миксте является победа в Открытом чемпионате США 2012 года. Уимблдон продлится до 15 июля.