Федерер уступил Андерсону в 1/4 финала Уимблдона, ведя со счётом 2:0 по сетам 

Швейцарский теннисист Роджер Федерер уступил представителю ЮАР Кевину Андерсону, который пробился в полуфинал третьего в сезоне турнира Большого шлема — Уимблдона.
Встреча завершилась в пяти сетах со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 7:5, 6:4, 13:11. Матч продолжался 4 часа 17 минут.
Андерсон в матче за выход в финал сыграет с победителем противостояния Милош Раонич (Канада) — Джон Изнер (США).
Ранее сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал турнира Большого шлема — Уимблдона, который проходит в Великобритании.