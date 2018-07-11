Ещё
Федерер уступил Андерсону в 1/4 финала Уимблдона, ведя со счётом 2:0 по сетам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Федерер уступил Андерсону в 1/4 финала Уимблдона, ведя со счётом 2:0 по сетам 

RT на русском 11 июля 2018
Фото: Чемпионат.com
Швейцарский теннисист Роджер Федерер уступил представителю ЮАР Кевину Андерсону, который пробился в полуфинал третьего в сезоне турнира Большого шлема — Уимблдона.
Встреча завершилась в пяти сетах со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 7:5, 6:4, 13:11. Матч продолжался 4 часа 17 минут.
Андерсон в матче за выход в финал сыграет с победителем противостояния Милош Раонич (Канада) — Джон Изнер (США).
Ранее сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал турнира Большого шлема — Уимблдона, который проходит в Великобритании.
RT на русском: последние новости
Федедер прокомментировал поражение от Андерсона в 1/4 финала Уимблдона Серена Уильямс обыграла Гёргес и вышла в финал Уимблдона Хачанов уступил Джоковичу и завершил выступления на Уимблдоне
Комментарии  Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Хорват попал в больницу после матча с Англией
Найден потерявшийся британский болельщик5
Видео
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россиянин бросился под фуру из-за футболистов
Футбол Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей
01:01
«Пошли в ***!» Россиянка накинулась на хейтеров
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение