Завершился самый продолжительный полуфинал Уимблдона в истории

Встреча прошла в пятницу, 13 июля, в Лондоне и завершилась со счетом 7:6, 6:7, 6:7, 6:4, 26:24 в пользу Андерсона. Соперники провели на корте 6 часов 35 минут, установив рекорд продолжительности полуфинальных поединков на турнире. В целом этот поединок стал вторым по продолжительности в истории Уимблдона.

Уимблдон проходит со 2 по 15 июля в Лондоне. Призовой фонд турнира 44,6 миллиона долларов.