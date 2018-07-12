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Макарова и Суарес снялись с 1/4 финала Уимблдона
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Макарова и Суарес снялись с 1/4 финала Уимблдона в миксте 

RT на русском 9 часов назад
Фото: ©Panoramic globallookpress.com
Россиянка Екатерина Макарова и бразилец Бруно Суарес снялись с 1/4 финала теннисного турнира Большого шлема Уимблдона в миксте.
Причиной такого решения стали повреждения мышц Суареса, сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу Уимблдона.
Таким образом, в полуфинал вышли американка Николь Меликар и австриец Александр Пейя. Их соперник по полуфиналу определится сегодня, 12 июля.
Ранее швейцарский теннисист Роджер Федерер уступил представителю ЮАР Кевину Андерсону, который пробился в полуфинал третьего в сезоне турнира Большого шлема — Уимблдона.
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