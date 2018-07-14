Видеообзор матча Джокович — Надаль, который будет доигран 14 июля

Теннисисты вернутся на Центральный корт в субботу, 14 июля, в 13:00 по местному времени (15:00 мск). Матч был перенесён при счёте 6:4, 3:6, 7:6 (11:9) в пользу Новака, который отыграл на тай-брейке три сетбола.

В этом сезоне спортсмены встречались между собой на «Мастерсе» в Риме, и тогда успех отпраздновал испанец, но при этом серб продолжает лидировать в личных матчах — 26-25.