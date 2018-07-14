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Видеообзор матча Джокович — Надаль, который будет доигран 14 июля
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Видеообзор матча Джокович — Надаль, который будет доигран 14 июля 

Чемпионат.com 40 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Серб Новак Джокович (12) и испанец Рафаэль Надаль (2) не успели закончить полуфинальный поединок Уимблдона в отведённый срок.
Теннисисты вернутся на Центральный корт в субботу, 14 июля, в 13:00 по местному времени (15:00 мск). Матч был перенесён при счёте 6:4, 3:6, 7:6 (11:9) в пользу Новака, который отыграл на тай-брейке три сетбола.
В этом сезоне спортсмены встречались между собой на «Мастерсе» в Риме, и тогда успех отпраздновал испанец, но при этом серб продолжает лидировать в личных матчах — 26-25.
Победитель этого противостояния выйдет в финал Уимблдона, где встретится с представителем ЮАР Кевином Андерсоном (8), ранее обыгравшим в драматичном поединке американца Джона Иснера (9).
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