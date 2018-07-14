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Матч Джокович — Надаль перенесён, серб ведёт 2:1 по сетам
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Матч Джокович — Надаль перенесён, серб ведёт 2:1 по сетам 

Чемпионат.com 31 минуту назад
Полуфинальный матч Уимблдона-2018 с участием серба Новака Джоковича (12) и испанца Рафаэля Надаля (2) был перенесён на субботу, 14 июля.
К тому моменту теннисисты провели на корте 2 часа 54 минуты. Джокович выиграл первый сет со счётом 6:4, но вторая партия осталась за Надалем — 6:3. Судьбу третьего сета решил тай-брейк, и на этот раз успеха снова был на стороне уроженца Белграда.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию поединка Джокович — Надаль.
Победитель этого матча встретится в финале с южноафриканцем Кевином Андерсоном (8), который в драматичном поединке одолел американца Джона Иснера (9), выиграв решающий сет со счётом 26:24.
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