Матч Джокович — Надаль перенесён, серб ведёт 2:1 по сетам

К тому моменту теннисисты провели на корте 2 часа 54 минуты. Джокович выиграл первый сет со счётом 6:4, но вторая партия осталась за Надалем — 6:3. Судьбу третьего сета решил тай-брейк, и на этот раз успеха снова был на стороне уроженца Белграда.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию поединка Джокович — Надаль.