Серена Уильямс сыграет с Кербер в финале Уимблдона

Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в финал Уимблдона, обыграв немку Юлию Гёргес

Турнир в Лондоне завершится 15 июля.

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