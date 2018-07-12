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Серена Уильямс сыграет с Кербер в финале Уимблдона
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Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в финал Уимблдона, обыграв немку Юлию Гёргес 

ТАСС 5 часов назад
Фото: EPA
Американка Серена Уильямс обыграла немецкую теннисистку Юлию Гёргес в полуфинале Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $45 млн), который проходит на кортах Лондона.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу 36-летней американки, посеянной на турнире под 25-м номером. Матч стал четвертым в очном противостоянии Уильямс и Гёргес (13 номер посева). На счету американки четыре победы и ни одного проигранного сета. В финале теннисистка сыграет с другой представительницей Германии — Ангелик Кербер (11).
Уильямс выигрывала Уимблдон семь раз (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016). Всего на счету спортсменки 23 титула на турнирах серии Большого шлема, что является вторым результатом в истории женского тенниса. Лидирует по этому показателю австралийка Маргарет Корт (24).
Турнир в Лондоне завершится 15 июля.
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