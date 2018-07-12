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International Moscow River Cup 

ИД «Собеседник» 3 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Женский международный турнир по теннису категории WTA International Moscow River Cup пройдет в Москве этим летом. Призовой фонд турнира составит 750 тысяч долларов. Ранее он был более чем втрое меньше — предыдущие девять лет турнир проводился в шведском Бастаде под именем Ericsson Open.
Соревнования пройдут в одиночном и парном разрядах, Национальный теннисный центр имени Хуана Антонио Самаранча откроет трибуны на двух своих игровых кортах, а также оборудует зоны отдыха и временные административные помещения.
Проведение турнира поддержат Академия Александра Островского и Федерация тенниса России, а также INGRAD, его организацией займется российское спортивное маркетинговое агентство ONE SGM.
22–29 июля, открытые грунтовые корты Национального теннисного центра России имени Хуана Антонио Самаранча (Москва)
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