International Moscow River Cup

Женский международный турнир по теннису категории WTA International Moscow River Cup пройдет в Москве этим летом. Призовой фонд турнира составит 750 тысяч долларов. Ранее он был более чем втрое меньше — предыдущие девять лет турнир проводился в шведском Бастаде под именем Ericsson Open.

Соревнования пройдут в одиночном и парном разрядах, Национальный теннисный центр имени Хуана Антонио Самаранча откроет трибуны на двух своих игровых кортах, а также оборудует зоны отдыха и временные административные помещения.

Проведение турнира поддержат Академия Александра Островского и Федерация тенниса России, а также INGRAD, его организацией займется российское спортивное маркетинговое агентство ONE SGM.