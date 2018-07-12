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Азаренко и Д. Маррей вышли в полуфинал Уимблдона в миксте
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Азаренко и Д. Маррей вышли в полуфинал Уимблдона в миксте 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Белоруска Виктория Азаренко и британец Джейми Маррей в четвертьфинале Уимблдона в миксте одержали волевую победу над голландцами Жаном-Жюльеном Робером и Деми Схурс (4) со счётом 4:6, 7:5, 7:5. Теннисисты провели на корте 2 часа 23 минуты.
За выход в финал соревнований Азаренко и Маррей поспорят с британцами Хэрриент Дарт и Джеем Кларком.
Напомним, что Азаренко является олимпийской чемпионкой Игр-2012 в Лондоне в дуэте с Максимом Мирным. В финале они обыграли Лору Робсон и брата её нынешнего партнёра, Энди Маррея.
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