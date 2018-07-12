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Клаасен и Винус — первые финалисты Уимблдона в паре
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Клаасен и Винус — первые финалисты Уимблдона в паре 

Чемпионат.com 6 часов назад
Южноафриканец Рэйвен Клаасен и новозеландец Майкл Винус (13) в полуфинале мужского парного разряда Уимблдона переиграли датчанина Фредерика Нильсена и британца Джо Солсбери (WC) со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 21 минуту. Рэйвен и Майкл реализовали оба брейк-пойнта, проиграли 1 гейм на своей подаче, исполнили 8 эйсов и допустили 7 двойных ошибок.
За титул Клаасен и Винус поспорят либо с американцами Майком Брайаном и Джеком Соком (7), либо с британцем Домиником Инглотом и хорватом Франко Шкугором (15).
Чемпионат.com: последние новости
Расписание теннисных матчей Уимблдона-2018. 13 июля Серена Уильямс вышла в финал Уимблдона, где сыграет с Кербер Лансере и Рахимова не вышли в 1/4 финала парного разряда юниорского Уимблдона
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