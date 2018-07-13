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Серена Уильямс сыграет в финале Уимблдона-2018
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Серена Уильямс сыграет в финале Уимблдона-2018 

Vprognoze.ru 2 часа назад
Фото: Vprognoze.ru
Серена Уильямс прошла в финал Уимблдона-2018. В полуфинале Уильямс встретилась с представительницей Германии Юлией Геркес. Соперницы провели на корте 1 час 10 минут, за которые американка обыграла свою соперницу со счетом 2:6, 4:6. В финале Уимблдонского турнира Серена Уильямс встретится с немкой Анжелик Кербер, которая в своем матче обыграла латвийку Елену Остапенко. Отметим, победа в полуфинале турнира позволит Серене Уильямс вернуться в топ-30 рейтинга WTA. Серена Уильямс прокомментировала выход в финал Уимблдона-2018 следующим образом: «Это безумие. Я не представляю, что чувствовать, поскольку не ожидала такого отличного результата на четвертом турнире после возвращения на корт. У меня были непростые роды, потом я перенесла несколько операций, я с трудом выжила если честно. Я помню, как не могла дойти до почтового ящика. Конечно, сейчас невероятно, что я в финале Уимблдона. Я просто принимаю все, что происходит и наслаждаюсь каждым моментом. Мне кажется, что когда мне нечего терять я могу играть свободно», — поделилась эмоциями Уильямс.
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