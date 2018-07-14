Текстовая онлайн-трансляция матча Кербер — С. Уильямс на Уимблдоне

В 16:00 по московскому времени начнётся финальный матч Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема», в котором немецкая теннисистка Анжелика Кербер (11) сразится с американкой Сереной Уильямс (25).

Спортсменки дважды встречались между собой в финалах турниров «Большого шлема», и оба раза это было в 2016 году. Кербер обыграла Серену на Australian Open, но опытная американка сумела взять реванш на Уимблдоне. Счёт личных встреч — 6-2 в пользу 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого поединка: текстовая онлайн-трансляция матча Кербер — С. Уильямс на Уимблдоне.