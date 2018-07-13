Матч Андерсон — Иснер — второй по продолжительности в истории Уимблдона

Теннисисты, ведущие борьбу за попадание в финал травяного мэйджора, выясняют отношения на протяжении шести с лишним часов. Самым продолжительным матчем (11 часов 5 минут) является поединок 2010 года, в котором всё тот же Иснер обыграл француза Николя Маю со счётом 70:68 в пятой партии.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андерсон — Иснер.