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Матч Андерсон — Иснер — второй по продолжительности в истории Уимблдона
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Матч Андерсон — Иснер — второй по продолжительности в истории Уимблдона 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Полуфинальный матч Уимблдона-2018 между южноафриканцем Кевином Андерсоном (8) и американцем Джоном Иснером (9) стал вторым по продолжительности в истории турнира.
Теннисисты, ведущие борьбу за попадание в финал травяного мэйджора, выясняют отношения на протяжении шести с лишним часов. Самым продолжительным матчем (11 часов 5 минут) является поединок 2010 года, в котором всё тот же Иснер обыграл француза Николя Маю со счётом 70:68 в пятой партии.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андерсон — Иснер.
Победитель поединка Андерсон — Иснер в финале Уимблдона встретится с победителем поединка Новак Джокович (Сербия, 12) — Рафаэль Надаль (Испания, 2).
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