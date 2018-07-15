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Александрова проиграла Кужмовой в финале турнира ITF в Будапеште
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Александрова проиграла Кужмовой в финале турнира ITF в Будапеште 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
23-летняя российская теннисистка Екатерина Александрова (8) не сумела завоевать титул на турнире ITF в Будапеште (Венгрия), уступив 20-летней словачке Виктории Кужмовой (1) в трёх партиях — 3:6, 6:4, 1:6.
Поединок продолжался 1 час 34 минуты. Кужмова 9 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и использовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Александровой 5 эйсов, 9 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.
Отметим, что Кужмова сейчас занимает 69-ю строчку рейтинг-листа, а Александрова — 110-ю.
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